Сатановский объяснил, что удерживает США от неминуемого краха

Единственное, что сейчас удерживает от неминуемого краха Соединенные Штаты Америки, которые находятся в очень уязвимой ситуации, это терпение президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал российский политолог Евгений Сатановский, который убежден в том, что лишь безграничное терпение российского лидера является спасением для нынешнего президента США и его администрации.

При этом эксперт отметил, что США продолжают продвигать свою антироссийскую политику на Украине, в Грузии и в других постсоветских государствах, а также предпринимают «фантасмагорически упорные» попытки помешать России торговать углем и нефтью на мировых рынках и обрушить поставки российского газа в Европу.

И в Москве все происки американцев прекрасно видят и помнят, подчеркивает Сатановский.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Так что, Байдену и его администрации молиться надо о крепком здравии и максимально долгом пребывании во власти действующего российского президента, вместо того, чтобы пытаться его сбросить. Вряд ли кто-нибудь, кроме Путина, проявил бы к ним и к Западу в целом такую сдержанность», — рассуждает политолог.

Хотя, напоминает он в заключение, как показала практика, американцы не понимают хорошего обращения, их нужно «глушить почем зря», как это уже делали вьетнамцы, арабы и афганцы. Только такой язык в США понимают хорошо.

Напомним, ранее представители действующей американской администрации дали понять, что Вашингтон не собирается сворачивать свое военное присутствие в странах Ближнего Востока, так как именно оно, как считают в Белом доме, обеспечивает мировую стабильность и является фундаментальной реальностью.