Лавров провел с азербайджанским коллегой Байрамовым телефонные переговоры

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров устроил телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны обменялись мнениями по поводу принятия трехстороннего заявления о полном прекращении огня.

Трехстороннее заявление о полном прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта приняли Россия, Азербайджан и Армения. Сергей Лавров уже пообщался по телефону с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

«Министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трехстороннего заявления... о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта от 9 ноября 2020 года», — говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров и Байрамов затронули ряд актуальных тем, которые затрагивают двусторонние отношения стран и отвечают региональной повестке дня. В сентябре прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Сторонам удалось заключить перемирие после нескольких попыток.