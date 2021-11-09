Песков сообщил о готовности России к переговорам в «нормандском формате»

Россия целиком готова к проведению переговоров в «нормандском формате» на уровне министров, а также к саммиту. Для этого лишь необходимо подготовить совместный документ, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как объяснил Песков, документ должен четко отражать позиции иностранных коллег. Однако, по его словам, с его подготовкой пока имеются проблемы. Об этом пресс-секретарь президента России рассказал в интервью РИА Новости.

«Россия готова к встрече министров и саммиту. Об этом говорил (президент РФ Владимир) Путин (канцлеру ФРГ Ангеле) Меркель и (президенту Франции Эммануэлю) Макрону. Нужно просто заранее подготовить документ, отражающий совместные понимания. С этим у наших коллег пока проблема», — объяснил Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Украина, Франция и Германия полностью готовы к проведению переговоров в «нормандском формате» как на уровне министров, так и на уровне глав государств. Однако, по его словам, встреча затягивается именно с российской стороны.