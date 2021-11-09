Корнилов: Украина подменяет собственную историю байками

Украинские политики продолжают обсуждать опубликованную еще в июле статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», приводя в ответ на факты псевдоисторические выкладки и предъявляя претензии на территории РФ.

Об этом в материале для Telegram-канала RT пишет известный политолог, публицист и историк Владимир Корнилов, отмечая, что в этот раз некий Петр Кралюк, представляющийся философом и писателем, опубликовал в украинском издании «День» серию статей, в которых сообщил, что Киев якобы вправе претендовать на пять российских областей.

В частности, пишет Корнилов, украинский автор позволил себе поспорить тезисом Владимира Путина о том, что в процессе формирования, а затем и распада Советского Союза от России были отторгнуты ее исторические территории. В частности, Кралюк пишет в своих статьях, что это «украинские земли» якобы были несправедливо включены в состав России. В качестве примера Кралюк приводит город Стародуб Брянский с окрестностями.

«Не знаю, какой из Кралюка философ, но историк из него так себе, — комментирует эти претензии Корнилов. — Например, в своей статье он заявляет о том, что в 1918 году якобы "по условиям Брестского мира" Стародубщина вошла в состав Украинской Народной Республики (УНР). Откровенная ложь! Причем легко проверяемая и опровергаемая».

По словам Корнилова, если бы Кралюк потрудился заглянуть в первоисточники, он бы узнал, что заключенный по условиям Брестского мира, который Украинская народная республика (марионеточное государство. существовавшее с ноября 1917 по ноябрь 1920 года) заключила с Германией, была определена лишь ее западная граница, а российско-украинская граница – согласно тому же документу – должна была быть определена Москвой и Киевом. Летом 1918 года переговоры по этой теме действительно велись, напоминает историк, но завершились ничем.

«Советская Россия так и не признала за Украиной завоеванных немцами территорий. Включая не только Стародуб, о котором грезит газета "День", но и Донбасс, и Одессу, и уж тем более Крым или Кубань, на которые облизывался гетман Скоропадский», — подчеркивает Корнилов.

wikipedia.org / PD

А если Петр Кралюк считает, что принадлежность какого-либо региона должна определяться наличием там украинцев, то ему следовало бы вспомнить, что в нынешнем Донецке (до революции – Юзовке) на 1917 год почти 60% населения составляли великороссы, 17% - евреи, и только третье место по численности – 13% - составляли малороссы. Именно поэтому, как напомнил в своей статье президент РФ Владимир Путин, пришедшие к власти большевики сочли необходимым включить в состав Советской Украины Донбасс – чтобы «разбавить мелкобуржуазную сельскую Украину сознательным пролетарским элементом».

«Если украинские "философы" отсылают нас к документам 1918 года, приведу и я цитату за тот же год. 5 сентября 1918 года газета "Беднота" как раз упоминала притязания немцев и гетмана Скоропадского на те самые области, которые упоминает в своей статье Кралюк: Орловскую, Курскую, Воронежскую и даже Черниговскую. Газета пишет о том, что эту идею бурно обсуждали в волостях. Вердикт: "Нигде не хотели этого присоединения… Деревня быстро разобралась в сладкой приманке Скоропадии… Каждый крестьянин понимает это, потому они везде и заговорили: не бывать присоединения. Не хотим к Скоропадскому"», - цитирует Корнилов.

Точно такие же настроения царили тогда и в Донбассе, отмечает политолог. Но Москва, по его словам, после изгнания немецких оккупантов рассудила иначе. Поэтому нынешняя война в данном регионе представляет собой по сути отложенный конфликт, причины которого кроются именно в решении большевиков присоединить к Украине исторические русские территории. И именно об этом говориться в статье российского президента, объясняет Корнилов.

Но Украина, по его словам, не хочет разбираться в своей же истории и предпочитает подменять факты байками. А эта позиция приводит к запрограммированности страны на новые конфликты.