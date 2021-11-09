Байден заявил об исполнении обещания Путину по привлечению хакеров к ответственности

Президент США Джо Байден пообещал главе РФ Владимиру Путину преследовать киберпреступников. По словам американского лидера, свои слова он сдержал.

Соединенные Штаты предъявили украинцу Ярославу Васинскому и гражданину РФ Евгению Полянину обвинения в киберпреступности. Их добавили в список американских санкций. Как отметил Байден, предстоит сделать еще много работы в сфере кибератак.

«Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня», — заявил американский президент.

По словам Джо Байдена, правительство будет использовать всю мощь для предотвращения кибератак и укрепления защиты Соединенных Штатов. Администрация страны продолжит применять все доступные инструменты для охраны не только граждан, но и интересов государства от угроз хакеров.