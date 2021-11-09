Михеев: вакцину Pfizer испытывали с нарушениями ради победы в гонке за рынок

Нарушения, которые были допущены в ходе проведенных в Техасе испытаний американской вакцины от коронавируса Pfizer, можно объяснить желанием производителя препарата «застолбить рынок».

Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев, слова которого приводит информационное агентство SM-News.

Ранее сообщило издание BMJ опубликовало материал, в котором рассказывается о фальсификации испытаний вакцины Pfizer, а также, что к испытаниям были привлечены недостаточно обученные вакцинаторы, а нежелательные явления после применения препарата отслеживались медленно.

Сергей Михеев, комментируя эту публикацию, заявил, что процесс выпуска вакцины от коронавируса представлял собой гонку, которую американские производители хотели выиграть любой ценой.

«Смысл простой. Это гонка. Для них было важно как можно скорее застолбить рынок. Не исключаю, что перед учеными была поставлена в том числе и политическая задача. Американцы не могли себе позволить отставать на фоне появления российского «Спутника V», а затем и китайского препарата», — подчеркнул эксперт.

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По его словам, перед американскими исследователями скорее всего была поставлена конкретная задача: в кратчайшее время создать вакцину от коронавируса, доказать ее эффективность, приступить к массовому применению, и констатировать успех. А иначе, отметил Михеев, быть и не могло, так как Америка должна оставаться лидером.

При этом главная претензия так называемых антиваксеров – людей, принципиально не желающих прививаться – к вакцине компании Pfizer заключается в недостаточной изученности побочных эффектов после применения прививки, а это как раз и является результатом спешки при выпуске препарата на рынок, отметил Михеев.

«У нас (в России) есть прослойка населения, которая продолжает боготворить все, что делается в Америке или Европе. Для них эта информация может быть интересной. Не думаю, что есть основания умиляться иностранными названиями вакцин», — добавил политолог.

Напомним, ранее американская фармацевтическая компания Pfizer заявила, что ей удалось создать таблетку от коронавируса, которая якобы обладает высокой эффективности при лечении данного заболевания. После этого заявления в цене резко выросли акции ряда компаний, в том числе авиаперевозчиков и азиатских казино.