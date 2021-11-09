Коронавирусные ограничения сказались на рейтингах российских губернаторов

Позиции некоторых российских губернаторов в рейтинге влияния значительно ухудшились на фоне эпидемиологической обстановки в регионах. Об этом свидетельствует исследование АПЭК.

Ключевым фактором оценки губернаторов стала способность управлять развитием эпидемии. Речь идет о принятых главами регионов решениях по сдерживанию распространения COVID-19, пишет газета «Известия».

«Значительная часть глав субъектов, позиции которых отличаются в рейтинге негативной динамикой, пока не могут эффективно противостоять распространению пандемии», — отметил глава АПЭК Дмитрий Орлов.

Худшую отрицательную динамику в октябре продемонстрировал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, опустившийся с 28-го на 41-е место. Следом идет глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, который сместился с 68-го на 73-е место.

В тройку самых влиятельных губернаторов вошли главы Москвы, Чечни и Татарстана. Речь идет о Сергее Собянине, Рамзане Кадырове и Рустаме Минниханове соответственно.