Российские пользователи Сети окрестили фильм бизнесмена Пригожина «16-й» жесткой политсатирой

Политическая комедия бизнесмена Евгения Пригожина о «российском вмешательстве» в выборы президента США вышла в прокат 8 ноября. После премьерного показа зрители поделились своим мнением о киноновинке.

Более 200 тысяч зрителей прильнули к экранам во время официальной премьеры фильма «16-й». Одни из наиболее часто употребляемых в комментариях эпитетов — «жесткий стеб» и «политическая сатира». Всего более 200 тысяч человек посмотрели фильм в день официальной премьеры. Своим мнением после просмотра новинки поделился и известный теле- радиоведущий Сергей Стиллавин.

«Америка погрязла в политкорректности, особенно если это связано с меньшинствами, которых нельзя критиковать или смеяться над ними. Понятно, что они ограничены и политической цензурой. Можно вспомнить хотя бы то, что Трамп был забанен в американских соцсетях. В этих условиях не может существовать здоровой политической сатиры, потому что сатира — это всегда свобода. А если вы затыкаете рот оппоненту, то в принципе ликвидируете возможность смеяться: жестко или не жестко. Смех возможен только в свободной ситуации. Это как советские политические анекдоты. Очень важно их рассказывать их на доверительном уровне», — отметил Стиллавин.

Фильм-исповедь Евгения Пригожина посмотрели и представители отечественной эстрады и шоу-бизнеса. Так, свое мнение о картине и о том, можно ли снимать комедии на политические темы, высказала заслуженная артистка России Елена Драпеко. По ее мнению, «у искусства нет запретных тем».

«Почему нет, конечно, можно. Хорошо бы, чтобы это было остроумно и талантливо сыграно. Тогда можно будет поднимать любые темы в кино, даже самые острые. У искусства нет запретных тем. Если есть запреты, то это не искусство, а шарж или пародия малоталантливая», — пояснила Драпеко.

Комедия «16-й» Евгений Пригожина повествует о выборах президента США в 2016 году. После подсчета голосов и последующей победы республиканца Дональда Трампа американские спецслужбы разглядели в избирательной кампании так называемый «российский след».

Несколько лет американские чиновники предпринимали попытки доказать «влияние» российского бизнесмена Пригожина на итоги выборов. Несмотря на все старания, спецслужбы не нашли никаких аргументированных доказательств.

Фильм «16-й» должен был быть представлен жителям Нью-Йорка еще 3 ноября. Несмотря на это, руководство кинотеатра решило отменить премьеру, не называя причин. Создатели ленты согласовали премьеру с другой сетью кинотеатров, однако и в этот раз ничего не получилось — полиция Соединенных Штатов разогнала всех присутствующих на показе зрителей.