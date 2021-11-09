Генпрокурор США Гарленд озвучил обвинение россиянину Полянину в кибервымогательстве

Соединенные Штаты предъявили уголовные обвинения по делу о кибератаках с целью вымогательства гражданину России Евгению Полянину. Об этом сообщил генпрокурор США Меррик Гарленд.

Как следует из сообщения, в общей сложности Полянину удалось заполучить со своих жертв 13 миллионов долларов. При этом, по словам Гарленда, 6,1 миллиона долларов от этой суммы им удалось конфисковать. Об этом американский генпрокурор сообщил во время выступления на пресс-конференции.

«Кибератаки Полянина с целью вымогательства повлияли на множество компаний и организаций в США… Полянин в общей сложности смог получить 13 миллионов долларов со своих жертв», — передал Гарленд в своем докладе.

Помимо Полянина, по делу о кибератаках также проходит украинец Ярослав Васинский, который обвиняется в сговоре с россиянином. Они были внесены в американский санкционный список. Полянин и Васинский обвиняются в связях с группировкой REvil, которая причинила США ущерб более чем на 200 миллионов долларов.