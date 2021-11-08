Министры иностранных дел России и Греции обсудили сотрудничество между странами

Главы МИД России и Греции Сергей Лавров и Никос Дендиас провели переговоры, где обсудили сотрудничество между странами. Об этом сообщили представители российского дипведомства.

Министры обсуждали взаимодействие и другие актуальные вопросы по телефону. Российское внешнеполитическое ведомство дало высокую оценку сотрудничеству между Москвой и Афинами.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по международной и региональной проблематике. Условлено продолжить конструктивное взаимодействие на многосторонних площадках и межмидовские контакты», — сообщили в МИД РФ.

Дипведомство акцентировало внимание на необходимости своевременной организации XIII сессии Смешанной Российско-Греческой комиссии в сфере экономического и промышленного сотрудничества. Афины отметили Москву как надежного и долгосрочного партнера страны.