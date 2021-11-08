Байден на два дня отправил директора ЦРУ Бернса в Москву

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс посетил Москву, где встретился с руководителями российских ведомств. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.

Поездка продлилась со 2 по 3 ноября. Инициатором командировки стал президент США Джо Байден. Переговоры представителей двух держав были посвящены вопросам двухстороннего сотрудничества.

«Директор ЦРУ Уильям Бернс по просьбе президента возглавил делегацию американских должностных лиц высокого ранга, которая отправилась в Москву 2 и 3 ноября... Они встретились с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов в рамках двусторонних отношений», — сообщила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков недавно сообщил о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и Уильямом Бернсом. Собеседники подняли вопросы кибербезопасности, дипломатии и региональных конфликтов.