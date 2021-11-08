Миротворцы ООН не пришли на помощь армии ЦАР в ходе защиты города Бокаранга от боевиков

Боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) атаковали позиции военнослужащих Центральноафриканской Республики (ЦАР). Последние успешно отразили нападение, сообщило издание Ndjoni Sango.

Известно, что ими были ликвидированы десять боевиков группировки. Они атаковали армейские подразделения в Летеле, районе города Бокаранга. Во время боя погиб рядовой 2-го класса Нгафу Вейн, еще двое солдат оказались ранены. Бойцы оборонявшегося взвода лишь недавно завершили обучение у российских инструкторов, передает Федеральное агентство новостей.

«Подразделение младшего лейтенанта Боасси-Вико Жюля отразило нападение, нейтрализовав десять боевиков в рукопашном бою. Согласно источникам безопасности, среди нападавших были замечены наемники из Чада», — говорится в материале издания.

При этом сообщается, что на помощь военнослужащим ЦАР не пришел ни один миротворец миссии ООН в республике. Как считают представители СМИ, после этого власти страны могут отказаться от временного прекращения огня, а также они сильно раздражены бездействием сотрудников МИНУСКА.