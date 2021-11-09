Погребинский: без помощи России Украине не избежать веерных отключений

Помощь, которую Белоруссия готова оказать Украине поставками электроэнергии - это капля в море, поэтому в стране невозможна реализация никаких положительных прогнозов без поставок электричества из России.

Такое мнение в эфире украинского телеканала Zik высказал глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя сообщения «Укрэнерго» о том, что после 6 ноября, когда Украина экспортировала из Белоруссии 5 МВт электроэнергии, объем экспорта к 8 ноября был уве5личен до 400 МВт.

«Я сегодня посмотрел табличку прогноза получения импорта электроэнергии. Я не знаю, на каком основании "Укрэнерго" дает такие замечательные прогнозы – у нас все должно быть, мы импортируем столько, сколько надо. То есть, насколько я понимаю, я все-таки бывший физик, то, что нам пообещал [президент Белоруссии Александр] Лукашенко (что тоже само по себе интересно), это мизер, это не решает наших проблем. То, что написано в этом прогнозе, что они ожидают по импорту, это можно получить только из России», – сказал Погребинский.

При этом он предположил, что возможно, Украина получит из России электроэнергию, которая позволит ей избежать веерных отключений, если между Москвой и Киевом есть какие-то тайные договоренности.

При этом та «помощь», которую Украина получает от Белоруссии, не только не бесплатная, но и не дешевая, подчеркнул Погребинский. По его словам, Александр Лукашенко ценами на электроэнергию для Украины с лихвой компенсировал то хамское поведение, которое по отношению к нему ранее демонстрировал Киев.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Я вообще не понимаю. Вот Лукашенко говорит – надо помочь по аварийному делу. Правильно, но скажи, что конечно мы поможем, пусть позвонит Зеленский мне, и я скажу, окей, я тебе, Володя, помогу. Но он даже этого не сказал. Но, хочу сказать, он хорошо зарабатывает, там очень серьезная цена в сегодняшней ситуации», — подчеркнул политолог.

Как добавил телеведущий, поддерживая слова эксперта, Белоруссия продает Украине электроэнергию по цене в пять раз превышающей цены на электричество по обычным контрактам.

И Украина, отметил Погребинский, стремиться отказаться от этого. Киев провозгласил курс на евроинтеграцию и хочет, чтобы Украина была включена в единую европейскую энергосистему. Но сами европейцы в условиях нынешнего энергетического кризиса решают свои проблемы поодиночке, кто как может, заключил политолог.