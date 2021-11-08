Экс-глава Калмыкии Илюмжинов признался, что обладает даром предвидения

НЛО «чуть ли не эскадрильями» летали над Калмыкией. Такую историю рассказал бывший глава республики и экс-президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов.

Он написал материал для колонки журнала «Русский пионер». По его словам, неизвестные летающие объекты часто видели в небе над Элистой.

«Мы уж к ним так привыкли, что и внимание обращать перестали. И для других сообщений о непонятных событиях завели специальный раздел в ведущей газете. Этот раздел никогда не пропадал со страниц: людям всегда было чем поделиться с читателями», — рассказал Кирсан Илюмжинов.

По его словам, в Калмыкии часто случалось такое, что люди уходили в степь и бесследно исчезали. Бывший глава республики уверен, что на это влияла нечистая сила, которая одурманивала людей и заводила их в гиблые места.

«Наш кочевой народ достаточно хорошо осведомлен о коварстве степи, чтобы объяснять все подряд несчастные случаи вмешательством потусторонних сил» — добавил он.

Кирсан Илюмжинов также признался, что наделен даром предвидения. В 1998 году он ездил в командировку в Крым. Там он ощутил беспокойство, будто бы что-то надвигалось. Он позвонил в Элисту и распорядился выплатить до последней копейки все пенсии и пособия. Через несколько дней после этого в России случился дефолт.