Митинги антипрививочников прошли на Украине и в Молдавии. Украинский телеведущий Дмитрий Гордон заявил о якобы причастности России к их организации. Однако член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков отметил, что подобные доводы звучат «мелковато».

Сенатор предложил Гордону поискать руку Москвы по всему миру. Он также указал на регулярные попытки украинского телеведущего спровоцировать или подогреть антироссийские настроения на Украине.

«А вообще, [Дмитрий] Гордон — явный русофоб. Чтобы ни произошло на Украине, он всегда обвиняет в этом РФ», — подчеркнул Цевков в беседе с NEWS.ru.

Современное положение Украины связано с антироссийской риторикой и заявлениями, которые культивируют политики и активисты, такие как Гордон. Хорошие отношения с Россией — необходимость для украинских властей. Только в таком случае у соседа РФ «наступят спокойствие и порядок».

Ранее сенатор Цеков высказался о возможности открытого военного конфликта Украины с Донбассом. Он оценил его вероятность на уровне 50%. По его мнению, большую роль здесь сыграет позиция Вашингтона, который может инициировать вооруженное наступление, передает телеканал «360».