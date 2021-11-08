Четверо бывших участников «Команды 29» внесены в список СМИ-иноагентов

Минюст РФ внес в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов «Российскую ЛГБТ-сеть» и еще четырех экс-участников признанной нежелательной в РФ «Команды 29».

В понедельник, Минюст РФ включил в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов «Российскую ЛГБТ-сеть». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Во исполнение требований действующего законодательства в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть», — указали в пресс-релизе министерства.

Помимо них, адвоката Ивана Павлова и еще четверых экс-участников «Команды 29» (признана нежелательной в РФ) Валерия Ветошкина, Максима Заговора, Максима Оленичева и Елену Скворцову внесли в реестр СМИ-иноагентов.