Байден оставил комментарий в Twitter под сообщением о вакцинации птицы из «Улицы Сезам»

Президент США Джозеф Байден выразил благодарность Большой птице из детской программы «Улица Сезам». Он написал об этом в Twitter.

В официальном аккаунте персонажа появился пост о том, что птица прошла вакцинацию от коронавируса.

I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it'll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.



Ms. @EricaRHill even said I’ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea!