Байден оставил комментарий в Twitter под сообщением о вакцинации птицы из «Улицы Сезам»

Президент США Джозеф Байден выразил благодарность Большой птице из детской программы «Улица Сезам». Он написал об этом в Twitter.

В официальном аккаунте персонажа появился пост о том, что птица прошла вакцинацию от коронавируса.

«Мое крыло немного побаливает, но это придаст моему телу дополнительный защитный импульс, который сохранит меня и других здоровыми», — написано в сообщении.

I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it'll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.



Ms. @EricaRHill even said I’ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea! — Big Bird (@BigBird) November 6, 2021

Пользователи, среди которых были и видные американские деятели, прокомментировали смелое решение птицы. Комментарий оставил даже президент США Джо Байден. Он поблагодарил Большую птицу за вакцинацию.

«Молодец, Большая птица. Вакцинация — лучший способ обезопасить весь свой район», — ответил президент.

В США по состоянию на 8 ноября коронавирусом заразились 46 490 680 человек. Болезнь унесла жизни 757 474 американцев.