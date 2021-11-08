В Казани мужчина получил тюремный срок за поджог опорного пункта полиции

В Казани осудили 33-летнего местного жителя за поджог опорного пункта полиции. Мужчину приговорили к трем годам заключения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Татарстан.

По версии следствия, весной этого года фигурант разлил горючую жидкость в здании опорного пункта полиции, а затем поджег ее. Правоохранители вызвали на место пожарных, возгорание ликвидировали. Согласно данным ведомства, причиной такого поступка послужил отказ полицейских выдавать гражданину документы для решения вопроса о снятии административного надзора.

Подозреваемого задержали в этот же день. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога»). По решению суда он отправится в колонию на три года.