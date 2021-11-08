Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Суд на два месяца заочно арестовал совладельца бренда «Б. Ю. Александров» Юрия Изачика

Происшествия
Суд на два месяца заочно арестовал совладельца бренда «Б. Ю. Александров» Юрия Изачика

Следователи добились удовлетворения ходатайства об аресте на два месяца бизнесмена Юрия Изачика. Он является одним из основателей группы компаний «Ростагроэкспорт».

В отношении Изачика возбуждено уголовное дело по статье о принуждении организованной группой к совершению сделки или к отказу от нее.

Отметим, что фигурант руководил компанией ООО «Ростагроэкспорт», которая владеет брендом «Б. Ю. Александров». После смерти одного из основателей юрлица по сделанному им ранее распоряжению он подарил 85% доли организации топ-менеджменту. Затем фигурант направил в суд два иска с целью оспорить факт дарения, сославшись на «тяжелое психологическое состояние».

#арест #александров #изачик