Депутат Госдумы Леонов назвал оптимальный способ ускорения вакцинации в России

Достаточно лишь взглянуть на статистику по смертности, и все сомнения насчет вакцинации уйдут, считает депутат Госдумы Сергей Леонов.

Народный избранник прокомментировал слова члена-корреспондента РАН Петра Чумакова насчет необходимости обязательной вакцинации в интервью порталу NEWS.ru. По словам Леонова, для ускорения вакцинации нужно донести до как можно большего числа россиян статистику по смертности, и эти люди сразу пойдут прививаться.

«Я могу ответить на этот вопрос только тем, что я сделал прививку. Как врач считаю, что вакцинация необходима в данных условиях, и чем больше людей будут вакцинироваться, тем меньше у нас будет проблем с оказанием медицинской помощи тем пациентам, которые страдают COVID-инфекцией», — сообщил депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее вирусолог Петр Чумаков назвал одну из причин того, почему от коронавируса нужно вакцинироваться как можно быстрее. По мнению ученого, вирус быстро мутирует, и если всем не привиться сейчас, то вскоре для достижения коллективного иммунитета будет необходимо 90% привитых, а не 80%, как сейчас.

Врачи считают, что если заражение все-таки наступило, то лечение «Дельты» не должно сильно отличаться от терапии при обычном ОРВИ, рассказал телеканалу «360» инфекционист Юрий Венгеров.