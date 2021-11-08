Трамп примет решение о выдвижении на пост президента после промежуточных выборов в США

Бывший американский президент Дональд Трамп, скорее всего, повременит с выдвижением на пост главы государства. Об этом сам политик сказал в эфире канала Fox News.
Он сообщил, что обдумывает этот вопрос. Пока у него нет понимания, когда можно снова стать кандидатом в президенты.
«Думаю, что многие люди будут очень довольны решением. Я, наверное, объявлю об этом после промежуточных выборов», — сказал Дональд Трамп.
Экс-президент уточнил: его высказывание не означает, что он будет баллотироваться.
Промежуточные выборы пройдут в США 8 ноября 2022 года. На них избиратели проголосуют за членов конгресса.