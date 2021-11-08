Журналисты узнали о предсказании святой Матроны об Украине

Святая Матрона Московская не раз делала предсказания о России. В связи с этим ее часто сравнивали с известной прорицательницей Вангой.

Матрона была незрячей с раннего детства. Она родилась в начале 1880-х и умерла в 1952 году. Еще будучи совсем маленькой, она видела будущее больше чем на сто лет вперед и предсказывала, что люди лишатся своей доброты.

Многие прорицания святой Матроны Московской уже сбылись. Нельзя отрицать, что некоторым только суждено сбыться. Например, она знала, что семья последнего российского императора Николая II будет жестокого убита. Матрона предсказала и смерть советского лидера Иосифа Сталина, и изменения политического строя страны, и даже войну с Германией.

Одни из самых поздних предсказаний святой касались XXI века. Она говорила, что люди станут более набожными, начнут поворачиваться к религии, моральные ценности будут преобладать над материальными.

По словам Матроны, население России задумается о своих душах. Благодаря этому жизнь в стране наладится. Положительный прогноз касается и Украины. Святая верила, что ситуация в государстве нормализуется, Киев начнет уважать Россию как крупного союзника. Украину, как она говорила, ждет реформа в сфере экономики.