Американский журналист Кардилло назвал выступление Байдена в Глазго позором на весь мир

Президент США Джо Байден провалил выступление на климатическом саммите в Глазго. Об этом рассказал американский журналист Джон Кардилло.

Журналист обратил внимание, что глава Белого дома допустил несколько колкостей в сторону российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Кардилло предположил, что поведение Байдена на международном мероприятии высокого уровня позабавило двух лидеров.

«Это позор на весь мир», — следует из поста журналиста, опубликованного на его странице в Twitter.

Байден во время саммита заявил о «серьезных проблемах с климатом», с которыми, по его словам, столкнулась Россия. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова позже указала на несистемные действия Соединенных Штатов в этом направлении. В то же время Москва активно и последовательно выполняет свои обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Конференция сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. В мероприятии приняли участие 25 тысяч делегатов из 200 стран.