Кедми объяснил, зачем Украина захотела участвовать в сертификации «СП–2»

Украина прорывается в комиссию по сертификации газопровода «Северный поток – 2» с единственной целью – сорвать его ввод в эксплуатацию.

Об этом в беседе с информационным агентством «Народные Новости» с уверенностью заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, комментируя заявление главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что организация ждет от Германии решения по поданному ею запросу на участие в сертификации нового российского газопровода.

При этом сам Макогон признал, что Украина прикладывает все усилия для того, чтобы не допустить запуска в работу идущего в обход украинских территорий газопровода «Северный поток – 2», и именно с этой целью она 20 октября подала немецкому регулятору заявку на участие в его сертификации.

Ранее Министерство экономики ФРГ направило регулятору свое заключение относительно сертификации российского газопровода, в котором говорится, что «Северный поток – 2» не представляет опасности для газоснабжения Евросоюза и не несет никакой угрозы. Теперь регулятору предстоит проанализировать соответствует ли «Северный поток – 2» международным правовым нормам. Предварительно процесс сертификации может занять до трех месяцев.

Федеральное агентство новостей /

Как заявил, комментируя ситуацию, израильский политолог Яков Кедми, единственной целью Украины при подаче заявки на участие в сертификации «Северного потока – 2» является стремление не допустить ввода газопровода в эксплуатацию и начала прокачки по нему газа в Евросоюз в обход украинской газотранспортной системы.

«Все, что Украина будет делать в этой комиссии — это всеми доступными способами пытаться помешать проекту. Вот и все, — уверен эксперт. — В Европе достаточно сил, которые пытаются сорвать ввод в действие «Северного потока — 2». Они затягивают его всеми способами, поэтому допустили Украину, которая никакого отношения не имеет к "СП–2"».

При этом Кедми отметил, что само по себе участие Украины в сертификации российского газопровода не помешает вводу «Северного потока – 2» в эксплуатацию, так как позиция Европы по данному вопросу не зависит ни от мнения Украины, ни от антироссийской позиции Киева.