В деле Валерия Рашкина о незаконной охоте появились новые факты

Новые факты появились в деле о незаконной охоте, подозреваемым по которому проходит депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. О них сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Уголовным делом занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ. На данный момент продолжается расследование.

В Саратовской области примерно 12 участков, где разрешена охота. Рашкин же поехал на тот единственный, где запрещено стрелять лося — животное, тушу которого нашли у депутата в машине. Представитель лесного хозяйства рассказал ФАН, что политик нарушил еще одно важное правило ведения охоты.

«У него вообще не было ни одного разрешительного документа. Для охоты по закону Российской Федерации необходимо прежде всего иметь разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а у него их не было», — подчеркнул собеседник агентства.

Еще один факт: Валерий Рашкин охотился с оружием, которое нельзя применять в этом районе. Согласно правилам, использование тепловизионных прицелов разрешено только ночью на вышке высотой не менее двух метров. В местности, где задержали депутата, таких сооружений нет, следовательно, он охотился общеопасным способом.