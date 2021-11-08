Эксперт Bloomberg рассказал, в каком случае войска НАТО проиграют России и Китаю

Если США не смогут «защитить» Тайвань от Китая и наводнить остров военно-морской и авиационной техникой, то Пекин сделает выводы о несостоятельности американских военных сил и нанесет удар, сказано в статье профессора Хэла Брэндса в Bloomberg. Одновременно с этим силы НАТО должны помешать российским войскам «одержать быструю победу в Прибалтике».

Если Штаты и другие члены НАТО сдадут позиции в Прибалтике, то Москва «может заключить, что символическое присутствие в регионе — признак слабости, а не демонстрация силы, опасается американский профессор. Однако более всего Брэндса беспокоит «тайваньский вопрос».

Напомним, Тайвань — исторически и юридически территория КНР, управляемая собственной администрацией с 1949 года. На словах США поддерживают концепцию «Единого Китая», но при этом подогревают сепаратистские настроения на острове, продают ему свое вооружение и проводят военные учения с местными ВС.

«Простое размещение нескольких десятков американских военнослужащих на незащищенной позиции — например, на одном из открытых прибрежных островов, на которые претендует Тайвань — по-своему даже опасно, ведь Пекин сможет раздавить эту силу даже небольшой агрессией, и уже Вашингтону придется отвечать дикой эскалацией», — отмечается в статье Bloomberg, переведенной порталом ИноСМИ.

Global Look Press / Walid Berrazeg/Keystone Press Agency

Подробнее о том, как США готовят Тайвань к «потенциальной войне» с Китаем — в нашей статье.