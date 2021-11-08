Эксперт объяснил, почему США внезапно заговорили о российских военных в ПМР

Соединенные Штаты Америки внезапно заговорили о том, что Россия должна вывести свой миротворческий контингент из Приднестровья, стремясь сгладить ощущение собственного поражения после того, как Молдавия заключила с «Газпромом» контракт на поставки газа.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Александр Асафов, комментируя проект резолюции, подготовленный американским конгрессменом-демократом Уильямом Китингом к 30-летней годовщине обретения Молдавией независимости.

В проекте резолюции конгрессмен в частности, назвал «незаконным» присутствие в Приднестровье российских военных, и заявил о необходимости их вывода.

«Присутствие наших миротворцев в Приднестровье никак не зависит от разрешения конгресса США, — заявил по этому поводу Александр Асафов. — Но здесь интересно, почему именно сейчас звучат такие призывы».

По мнению эксперта, очевидно, что американцы, несмотря на ряд политических успехов, связанных с управлением Румынией и Молдавией, ощущают, что потерпели поражение после того, как Кишинев заключил двусторонний договор с «Газпромом».

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

В этой ситуации США теряют свои позиции, с которых они могли осуществлять давление на Россию и на ее новый газопровод «Северный поток – 2», заявляя, что подорожание газа в Европе связано именно с действиями Москвы, а с политикой самих европейцев и стремлением спекулянтов нажиться на кризисе.

«То есть этот договор воспринимается в США как поражение, которое надо чем-то скрасить. Поэтому поднимаются старые аргументы, с них стряхивается пыль, и они вновь идут в дело. К реальности это не имеет отношения ровным счетом никакого», — добавил политолог.

Напомним, в октябре Киев заявил, что готов «выручить» Молдавию, чей договор на поставки газа с Россией закончился как раз в разгар энергетического кризиса, когда цены на топливо на европейских спотовых рынках били исторические рекорды. Однако, власти Молдавии не соблазнились предложениями Украины о поставках «бесплатного» газа на условиях возврата, и заключили с российским поставщиком новый пятилетний контракт на взаимовыгодных условиях, который начал действовать с 1 ноября 2021 года.