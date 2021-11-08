Михаила Саакашвили с помощью вертолета транспортировали в тюремную больницу в Тбилиси

Бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили, который 39 дней назад объявил голодовку в колонии, на бронемашине и вертолете экстренно госпитализировали в Глданскую тюремную больницу. Об этом сообщила пенитенциарная служба страны.

Адвокаты политика требовали доставить Саакашвили в гражданское медучреждение, объясняя это тем, что в тюремной больнице, где лечатся тысячи заключенных, экс-президенту может грозить опасность.

«Из-за ухудшения состояния здоровья и повышенных угроз заключенный Михаил Саакашвили перевезен из 12-го пенитенциарного учреждения в лечебное учреждение для осужденных и заключенных № 18», — говорится в сообщении ведомства.

Решение о переводе объявившего голодовку Саакашвили в многопрофильную клинику принял сегодня консилиум врачей. После этого местные СМИ распространили кадры отлетающего от тюрьмы вертолета. Позже стало известно, что бывшего лидера Грузии доставили в тюремную больницу на окраине Тбилиси.

Ранее грузинская прокуратура вынесла постановление по обвинению Саакашвили в незаконном пересечении границы.