Депутат Вассерман объяснил спор Кадырова и Симоньян желанием сделать россиян законопослушными

Политик и депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, как можно трактовать спор журналистки Маргариты Симоньян и главы Чечни Рамзана Кадырова.

Он прокомментировал полемику, которую развернули указанные личности. Симоньян высказалась о происшествии, случившемся в Новой Москве, где группа людей напала на мужчину с ребенком. Она заявила, что «приезжие и люди кавказской национальности» скоро допрыгаются. Кадыров счел это высказывание неприемлемым. По его словам, недопустимо указывать национальность подозреваемых.

Анатолий Вассерман в беседе с iReactor напомнил, что между разными кавказскими народами давно существуют противоречия. Из-за трудностей с ведением хозяйства они вынуждены были воевать.

«Характеры горцев даже из разных полушарий очень и очень сходны. Поэтому полемика между Симоньян и Кадыровым неизбежна. Это отголосок очень давней традиции. И тут у меня нет никаких надежд на то, что эти двое когда-нибудь будут во всем между собою согласны, — сказал политолог.

По его словам, Симоньян имела в виду, что нарушившим закон уроженцам Кавказа не стоит ждать снисходительного отношения. К тому же, раз она сама является представительницей кавказского народа, ее высказывание нельзя считать оскорбительным.

Рамзан Кадыров со своей стороны делает все, чтобы жители Чечни не преступали закон, расшифровал его посыл Анатолий Вассерман. Политик не хочет, чтобы в этот процесс вмешивался кто-то посторонний, так как это может вызвать противоположный эффект.