Рашкин может потерять депутатский иммунитет из-за дела о незаконной охоте

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин может в ближайшее время лишиться депутатской неприкосновенности. Ему, вероятно, скоро предъявят обвинения по «браконьерскому скандалу».

Речь идет о случае, который произошел несколько дней назад. Депутата задержали правоохранители. В его машине была обнаружена разделанная туша лосихи. Рашкин заявил, что нашел мертвое животное, когда гулял по лесу. Однако в ходе поисков недалеко от машины были найдены шкура и другие части тела зверя.

По данным Telegram-канала «Политуправа», Госдума может снять с коммуниста депутатский иммунитет. Если вина Валерия Рашкина по статье о незаконной охоте будет доказана, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что готов рассмотреть вопрос о лишении политика депутатской неприкосновенности, если получит соответствующий запрос от генпрокурора.