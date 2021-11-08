Авторы «Ленты.ру» указали на рекордно низкие рейтинги Байдена

Рейтинги президента США Джо Байдена стремительно падают, что демонстрирует разочарование американского общества. Авторы «Ленты.ру» разобрались, почему население США не любит главу Белого дома.

Порядка 95 процентов сторонников Республиканской партии США невысокого мнения о Байдене, а 80 процентов демократов, напротив, его поддерживают. Это колоссальный разрыв в общественном мнении, что только усугубляет положение главы Белого дома.

«Раскол глубок, широк и очень опасен. Его масштабы беспрецедентны, и это нелегко будет исправить», — заметил директор UVA Сenter for Politics Ларри Сабато.

Джо Байден не особо уверенно справляется с миграционным кризисом и эпидемией коронавируса. Сильные разногласия встречаются и внутри Демпартии. И пока демократы спорят, как решить актуальные проблемы, рейтинг главы государства продолжает снижаться, так как никаких конкретных мер не осуществляется. Отрицательно сказался на имидже Байдена и вывод войск из Афганистана. Это действие в самих Соединенных Штатах окрестили позором, пишет «Лента.ру».

И, наконец, почти половина американцев попросту не считает Джо Байдена легитимным президентом. У экс-главы Белого дома Дональда Трампа множество сторонников, которые считают, что именно республиканец Трамп одержал победу на выборах.