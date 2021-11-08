Блогер Манукян посочувствовал украинцам из-за съемок фильма про ЛГБТ

Первый фильм про ЛГБТ на территории Украины будут снимать на государственные деньги. Блогер Вадим Манукян отреагировал на новость и посочувствовал местным жителям, чьи устои «ломают об колено».

Манукян считает, что Украина «вступила на западные рельсы» и поэтому не могла отказаться от съемок фильма. Блогер предположил, что после проекта об ЛГБТ в Киеве могут провести и гей-парад.

«На Западе эта история всячески педалируется, поэтому и гей-парады в Киеве будут проводиться, и кино про все это будут снимать. И плевать Зеленскому на то, что украинский народ ломают через колено и что привычные для людей устои пытаются заменить суррогатом», — цитирует Федеральное агентство новостей заявление Манукяна.

Журналист посочувствовал местным жителям. Он считает, что в настоящее время страной руководят «откровенные извращенцы во всех смыслах этого слова».

Сюжет фильма про ЛГБТ будет развиваться вокруг судьбы 17-летнего юноши Поля, который сначала испытывает нездоровый интерес к матери, а потом влюбляется в молодого человека по имени Антуан. Финал у истории будет трагичным. В общей сложности на создание киноленты планируют потратить 25 миллионов гривен. В пересчете на российскую валюту по актуальному курсу сумма превысит 69 миллионов рублей.