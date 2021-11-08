Куплетист Бандурин оценил фильм Пригожина «16-й» как политическую сатиру про США

Фильм-исповедь бизнесмена Евгения Пригожина «16-й» о выборах президента США в 2016 году показал правду о так называемом «российском вмешательстве», с которым американские политики-демократы связывали победу республиканца Дональда Трампа. Киноновинку уже оценили представители творческой среды.

Вместо скучной «документалки» зрителей ожидает едкая ирония, высмеивающая американские спецслужбы и политическую систему США — по мнению заслуженного артиста РФ Николая Бандурина, такое кино по-прежнему остается актуальным.

«Конечно, такие фильмы нужны. Раньше у нас даже проводились конкурсы политсатиры и на таком мероприятии в 1988 году я взял премию с партнером. Политсатира нужна, она была и есть. Это часть идеологии, и если хотите, часть пропаганды», — рассказал «Политике Сегодня» актер, куплетист и автор-исполнитель Бандурин.

Кадр из фильма « 16-й» /

Премьера в Нью-Йорке была отменена, а в России технический показ состоялся 7 ноября. Сегодня в 20:00 по мск на официальном сайте киноленты зрителей ждет основная премьера.

Ранее журналист Константин Придыбайло отмечал, что фильм «16-й» вобрал в себя самые яркие клише и самые абсурдные заявления американской стороны в отношении России.