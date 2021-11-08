Политолог Сатановский высказался о споре Кадырова и Симоньян по поводу драки в Новой Москве

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал спор главы Чечни Рамзана Кадырова и журналистки Маргариты Симоньян. Он высказал свое мнение в Telegram-канале.

Перепалка связана с происшествием в Новой Москве, где несколько человек напали на мужчину с ребенком и его знакомого. Кадырова возмутило, что Симоньян высказалась о национальности подозреваемых. Она написала: «приезжие и кавказцы» скоро допрыгаются. Глава Республики Чечня в ответ заявил, что журналисты не должны пиариться за счет кавказцев, им следует проверять информацию и не «хайпить».

Евгений Сатановский уточнил, что спор развернулся вокруг вопроса об упоминании национальности преступников и подозреваемых. Политолог признал, что этот вопрос довольно сложный. Он порассуждал о том, существует ли этническая преступность в России. Эксперту достаточно было всего одного короткого слова, чтобы дать ответ на этот вопрос.

«Да», — написал Сатановский.

Он добавил, что подобная проблема встречается не только в России. С ней сталкиваются многие страны мира.

Происшествие в Новой Москве произошло 4 ноября. Четыре человека напали на мужчину с ребенком. Позже их заключили под стражу. В потасовке участвовал и несовершеннолетний юноша, он арестован до 5 января 2022 года.