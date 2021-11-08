Вассерман словами Путина поведал об ответе РФ на действия США в Черном море

Нападать на Россию со временем будет все сложнее и опаснее, так как Москва в ответ ударит не только по тому месту, откуда начнется агрессия, но и по центру принятия решения.

Об этом в авторской колонке для сайта РЕН.тв пишет депутат Государственной думы, известный публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, ссылаясь на недавнее заявление президента РФ Владимира Путина.

Как отмечает аналитик, чем дальше Черное море от провокаторов, тем оно для них привлекательнее. В настоящее время ВМС США проводят в Черном море скоропостижные венные учения с участием последовательно пришедших эсминца Porter, флагманского корабля Шестого флота Mount Whitney и корабля снабжения John Lenthall.

«Открытым текстом сообщаю: по международному соглашению, заключенному в 1936 году в швейцарском городе Монтре, страны, не граничащие с Черным морем, могут вводить туда не более чем на три недели боевые корабли общим водоизмещением не более тридцати пяти тысяч тонн. Таким образом, США сейчас на пределе допустимого по закону», — отмечает Вассерман.

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По его словам, пока Соединенным Штатам не выгодно нарушать соглашение Монтре, так как они не хотят испортить отношения со своим союзником по НАТО – Турцией. Но и уже вошедших в Черное море кораблей достаточно для осуществления провокаций, например, для очередной попытки нарушить границы Российской Федерации вблизи крымских берегов, заявив, например, что НАТО по-прежнему считает полуостров частью Украины, несмотря на ясно выраженное мнение его жителей.

И России приходится принимать меры, отмечает Вассерман. Одной из этих мер являются учения с успешными боевыми стрельбами, которые проводит Черноморский флот.

До окончания учений Россия объявила опасными для мореплавания районы, прилегающие к русской части Кавказа и территориальным водам Крыма, но при этом оставила открытыми проходы для гражданских судов к Сочим, Новороссийску и Керченскому проливу.

«Открытым текстом объясняю: если район опасен для мореплавания — туда может совершенно случайно прилететь что-то такое, что любому вошедшему в район боевому кораблю не поздоровится. И спросить не с кого: сам знал, что залез туда, где стреляют. А стрелять нам есть чем. И впредь будет», — предупреждает аналитик.

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В заключение Вассерман напомнил о проведенных президентом РФ Владимиром Путиным в сочинской резиденции совещаниях по проблемам оборонной промышленности и обороны, в ходе которых были определены направления, где в дальнейшем планируется усилить системы защиты.

«Открытым текстом предупреждаю: в обозримом будущем нападать на нас будет всё сложнее. Тем более что Владимир Путин уже предупредил: в ответ ударим не только туда, откуда на нас полезут, но и туда, где принято решение натравить на нас кого бы то ни было», - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, заявил, что заходящие в Черное море военные корабли США и других стран НАТО с высокоточным оружием на борту проверяют способность России защитить свои южные рубежи. И российские военные, отметил министр, внимательно наблюдают за действиями иностранных кораблей вблизи своих границ.