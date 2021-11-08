Посольство в Дании рассматривает вопрос возвращения в РФ экипажа «Академика Иоффе»

Посольство РФ в Дании прорабатывает вопрос возвращения в Россию членов экипажа и научных сотрудников задержанного судна «Академик Иоффе». Об этом РИА Новости сообщила атташе диппредставительства.

Напомним, власти Дании задержали российское судно в порту Скаген. Арест был осуществлен по иску канадской компании One Ocean Expeditions Ltd, связанному с предыдущей деятельностью «Академика Иоффе».

На борту находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Пределы судна они не покидали, хотя ограничительные меры, по имеющейся информации, в отношении них не вводились. Посольство рассматривает возможность их возвращения на родину. Представитель дипмиссии также отметила, что они готовы оказать необходимую поддержку при эвакуации экипажа.