Сергей Лавров назвал условие быстрого разрешения конфликта на Украине

Конфликт на Украине завершится быстрее, если США заставят Киев соблюдать Минские соглашения. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Если бы Соединенные Штаты объяснили новому министру обороны и всем другим членам киевского режима во главе с президентом [Владимиром] Зеленским, что это позиция Вашингтона и ее нужно уважать, тем более, что это позиция и Совета Безопасности ООН, я думаю, решение украинского кризиса было бы ускорено существенно», — прокомментировал Лавров

Глава российского МИД также заявил, что в ходе визитов в Россию заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Билла Бернса, американские госслужащие подтвердили важность неукоснительного соблюдения минских договоренностей.

Кроме того, Лавров отметил, что Россия заинтересована в скором разрешении украинского кризиса.

«Нам показушные выступления не нужны… У нас 11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем», — сказал он.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что страна не хочет возвращаться в «русский мир». Он заверил, что современная Украина развивается как европейская и северо-атлантическая страна. При этом он не смог назвать точную дату вступления страны в ЕС и НАТО.