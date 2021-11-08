Глава Польши Дуда проводит совещание с правительством из-за ситуации с мигрантами

Президент Польши Анджей Дуда проводит экстренное совещание с кабмином из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

Глава государства встретился с премьером, министрами и руководителями служб, чтобы обсудить ситуацию с беженцами, которые пытаются пересечь границу Польши, сообщило в понедельник в «Твиттере» Бюро национальной безопасности (БНБ) страны.

Ранее сообщалось, что нелегальные мигранты пытались перейти белорусско-польскую границу, где сейчас работают более 12 тысяч солдат. Войска Польши приведены в повышенную боевую готовность. Они пытаются помешать сотням беженцев попасть в Европу.