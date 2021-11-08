Лавров: Россия не будет участвовать в «нормандских переговорах» для галочки

Россия подходит к проведению переговоров в «нормандском формате» серьезно, а потом не намерена участвовать в «мероприятиях для галочки». С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, в Париж был направлен документ, подробно обосновывающий позицию России по ситуации в Донбассе и переговорам в «нормандском формате», однако в ответ вместо развернутого отклика в Москву поступило почти ультимативное предложение о министерской встрече 11 ноября. Эта встреча не состоится, заверил российский дипломат.

«Одиннадцатого ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в "нормандском формате"», — подчеркнул Сергей Лавров.

Москве навязывают неконструктивный диалог, встречу «для галочки», в то время как российская сторона всерьез заинтересована в разрешении ситуации на юго-востоке Украины. Французская сторона поступает «не по-человечески», уверен глава МИД РФ.

«На днях мы получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначено как чуть ли безальтернативная дата. Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески не культурно. Мы направили дополнительные аргументы в пользу того, чтобы заняться не планированием мероприятий для галочки, а заняться вопросом по существу», — констатировал Сергей Лавров.

Даже при всем желании, подчеркнул министр, 11 ноября встреча в «нормандском формате» была бы невозможна. На этот день российский министр запланировал ряд контактов, включая встречу с коллегой из дружественного государства.