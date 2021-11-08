Политолог Марков упрекнул властей Польши в слабости из-за миграционного кризиса

Власти Польши и Литвы проявили слабость во время миграционного кризиса, с которым они не в состоянии справиться, заявил политолог Сергей Марков.

Кризис с беженцами на границе Польши и Белоруссии стал следствием ответных санкций Минска против Евросоюза (ЕС), рассуждает эксперт. Прежде миграционном потоком занималась только белорусская сторона, а когда она перестала это делать, то выяснилось, что Польша к такому развитию событий не готова, сказал Марков в разговоре с телеканалом «360».

«Своими собственными силами организовать защиту границы или лагеря для беженцев власти Польши и Литвы оказались не в состоянии, поскольку являются плохими властями», — отметил политолог.

Власти Белоруссии открыто говорят Польше и Литве прекратить финансирование проекта по свержению власти в республике, но те на такое не могут пойти из-за влияния Запада, подытожил Марков.