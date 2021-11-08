Политолог Сатановский рекомендовал Байдену молиться на терпеливого Путина

Американский президент Джо Байден должен молиться, чтобы его российский коллега Владимир Путин не ушел в отставку. В противном случае Москва начнет «глушить» Вашингтон, заявил известный политолог Евгений Сатановский.

По словам эксперта, российская сторона крайне недовольна деятельностью американцев. Речь идет не о санкциях против газопровода «Северный поток — 2» или о военных вызовах. Вопрос касается попыток Соединенных Штатов установить контроль в постсоветских странах, включая Украину и Грузию.

Однако, несмотря на всю свою силу, США являются уязвимыми. Белый дом может проиграть даже слабым странам по типу Вьетнама и Афганистана. От неминуемого краха в отношениях с Россией американцев удерживает бесконечное терпение Владимира Путина. Однако далеко не вся русская элита отличается таким качеством.

«Байдену молиться надо о крепком здравии и максимально долгом пребывании во власти российского президента. Вряд ли кто-нибудь, кроме Путина, проявил бы к ним такую сдержанность», — написал Сатановский в Telegram-канале.

В заключение политолог отметил, что США необходимо «глушить», как раньше делали афганцы и вьетнамцы, поскольку Вашингтон понимает только такой язык.

Как стало известно ранее, МИД России призвал США начать взаимоуважительный разговор. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.