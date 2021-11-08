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Политолог Сатановский рекомендовал Байдену молиться на терпеливого Путина

Политика
Политолог Сатановский рекомендовал Байдену молиться на терпеливого Путина

Американский президент Джо Байден должен молиться, чтобы его российский коллега Владимир Путин не ушел в отставку. В противном случае Москва начнет «глушить» Вашингтон, заявил известный политолог Евгений Сатановский.

По словам эксперта, российская сторона крайне недовольна деятельностью американцев. Речь идет не о санкциях против газопровода «Северный поток — 2» или о военных вызовах. Вопрос касается попыток Соединенных Штатов установить контроль в постсоветских странах, включая Украину и Грузию.

Однако, несмотря на всю свою силу, США являются уязвимыми. Белый дом может проиграть даже слабым странам по типу Вьетнама и Афганистана. От неминуемого краха в отношениях с Россией американцев удерживает бесконечное терпение Владимира Путина. Однако далеко не вся русская элита отличается таким качеством.

«Байдену молиться надо о крепком здравии и максимально долгом пребывании во власти российского президента. Вряд ли кто-нибудь, кроме Путина, проявил бы к ним такую сдержанность», — написал Сатановский в Telegram-канале.

В заключение политолог отметил, что США необходимо «глушить», как раньше делали афганцы и вьетнамцы, поскольку Вашингтон понимает только такой язык.

Как стало известно ранее, МИД России призвал США начать взаимоуважительный разговор. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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