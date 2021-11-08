Лавров указал на повышение «ястребиности» Киева после изменений в украинском правительстве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал кадровые изменения в Правительстве Украины. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

В качестве примера глава российского МИД привел высказывания нового министра обороны Украины Алексея Резникова. Последний, в частности, заявлял о праве Киева использовать ударные беспилотники и необходимости замены Минских соглашений.

«Последние перетасовки в украинском правительстве повысили ястребиность этой структуры», — резюмировал Лавров.

Верховная рада ранее назначила замглавы Офиса президента Украины Юлию Свириденко первым вице-премьером. А глава таможенной службы страны Павел Рябикин занят пост министра по стратегическим промышленностям.