Участие мировых лидеров в климатическом саммите в Глазго — это парад лицемерия и бессмысленных «понтов». К такому выводу пришли читатели авторитетного британского издания The Times.

Обозреватель The Times Доминик Лоусон одним из первых в мейнстримных британских медиа признал провальность очередного обсуждения климатической повестки на самом высоком уровне. Также журналист отметил, что конференция получилась неполноценной без участия лидера КНР Си Цзиньпиня и президента России Владимира Путина. Британец опасается, что главы этих двух государств открыто насмехаются над итогами саммита.

Сами переговоры тоже не привели ни к чему, и их истинная цель была только в одном: успокоить озабоченный климатической повесткой электорат. Реальных изменений в деле борьбы с глобальным ростом температуры или предотвращения катаклизмов не предвидится, потому что все подобные реформы будут на корню зарублены корпоративными лоббистами, уверен автор The Times.

Простые британцы разделили опасения Лоусона. Однако, в отличие от коллективного Запада, Путин и Си не смеются, потому что в Москве и Пекине на забыли о правилах международной вежливости.

«В действиях Запада вокруг климата очень много позы и очень мало реального действия. Это типичное западное поведение. Я сомневаюсь, что Си и Путин смеются. Возможно, тихо улыбаясь самим себе. В отличие от нас, кто ведет себя по-хамски», — отметил читатель по имени Крис.

«"Разводить понты" с конференции, на которую все прилетели на многочисленных специальных самолетах – источниках парниковых выбросов – это ни что иное, как лицемерие», — поддержал Криса пользователь по имени Стивен.

Западным лидерам не хватает политической мудрости, чтобы признать очевидные факты о выбросах парниковых газов, заключили читатели The Times. «Вставшие в позу» страны рано или поздно будут вынуждены просить о помощи поставщиков углеводородов, уверены простые британцы.

«Он явился полной ерундой. Однако беда в том, что он стоил миру несколько миллиардов фунтов стерлингов и солидную порцию выбросов СО2. Ну, наверное, хоть госчиновники получили передышку на несколько дней. Ну что, теперь обратно к пустым делам?» — поставил лидеров коллективного Запада на место Уильям.

Несмотря на отказ от личного участия в климатическом саммите в шотландском Глазго, президент России Владимир Путин все же записал видеообращение к собравшимся на Туманном Альбионе экспертам и политикам. Российский лидер в своем выступлении подчеркнул важность лесов в деле стабилизации климатической обстановки по всему земному шару.