Имущество учредителя фитнес-клуба на 11 млн рублей арестовали по делу о гибели Софии Конкиной

Учредителю фитнес-клуба, в котором погибла дочь заслуженного артиста РФ Владимира Конкина, предъявлено обвинение. Суд принял решение об ее аресте.

Имущество Анны Андриановой оценивается в 11 млн рублей. Также ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

София Конкина погибла 22 сентября 2020 года, когда плавала в бассейне фитнес-клуба. В какой-то момент девушка стала захлебываться и тонуть. Позже она умерла в больнице. Согласно результатам экспертизы, в день гибели дочь известного актера не принимала никаких запрещенных веществ.

СК предъявили учредителю и управляющей ООО «Фитнес-клуб «Джамп» Анне Андриановой обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ).