Российский поставщик газа, заключая договор с Молдавией на поставки голубого топлива, предусмотрел будущую неблагодарность Кишинева и включил в контракт болезненное для него условие.

Об этом своим подписчикам рассказал украинский журналист, видео-блогер Анатолий Шарий, по словам которого проявленное руководством «Газпрома» чувство юмора в истории с продлением поставок газа в Молдавию вызывает восхищение.

О заключенном недавно контракте на снабжение Молдавии газом блогер вспомнил, комментируя очередные вбросы американских СМИ о том, что в России якобы к украинской границе перебрасываются крупные войсковые соединения.

Киев, отмечает Анатолий Шарий, повел себя странно, неожиданно опровергнув заявления Вашингтона о якобы провокационном поведении российских военных у украинской границы, хотя еще недавно украинские власти энергично поддакивали подобным обвинениям американцев.

Например, минувшим летом США и Украина в один голос говорили, что военные учения российской армии являются подготовкой к нападению. А после того, как Минобороны РФ в штатном режиме завершило учения, и военная техника вернулась в места постоянной дислокации Владимир Зеленский выразил Вашингтону официальную благодарность за помощь в «отражении угрозы». Тем самым украинский президент выставил свою страну на всеобщее посмешище, считает блогер.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

А недавно, по его словам, похожим образом опозорилась и президент Молдавии Майя Санду, которая выразила благодарность Госдепартаменту США за помощь в выводе страны из газового кризиса. Она это сделала, несмотря на то, что не США будут поставлять газ Молдавии предстоящей зимой, договор был заключен, благодаря доброй воле Москвы и руководства компании «Газпром».

«Газпром», отмечает Шарий, как будто знал, как вывернут ситуацию молдавские власти, и с расчетом на это включил в договор на поставки газа ложку дегтя, подшутив таким образом над неблагодарным Кишиневом, а заодно и над Вашингтоном.

Ложкой дегтя блогер назвал пункт контракта, обязывающий молдавского регулятора не только обеспечить газом Приднестровье, но и оплачивать этот газ.

Летние благодарности украинского президента Зеленского Вашингтону за помощь в отражении «российской угрозы» похожи на нынешние благодарности, которые молдавский лидер Майя Санду выражает Госдепу США за «решение энергетического кризиса».

«Вы знаете, каким условием Россия заранее наказала Кишинев за неблагодарность? «Газпром» просто прикололся, потому что теперь Молдавия должна оплачивать газ для Приднестровья. Я когда узнал, думал — шутка. И эта самая приднестровская шутка «Газпрома» заслуживает только восхищения», -подчеркнул видео-блогер.

wikipedia.org / European People's Party / CC BY 2.0

Напомним, в осенью 2021 года в разгар европейского энергетического кризиса, в ходе которого цены на топливо на спотовых рынках поднимались почти до 2000 долларов за тысячу кубометров, истек срок действия российско-молдавского договора на поставки газа. Кишинев, стремясь заключить новый договор на выгодных для себя условиях, вступил даже в переговоры с Украиной. которая обещала ему поставки бесплатного газа на условиях возврата. Однако в конце концов Молдавия смогла договориться с российским поставщиком, обезопасив себя таким образом на предстоящий отопительный сезон.