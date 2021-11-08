Прилепин: Запуск «Северного потока — 2» приведет к пророссийскому майдану на Украине

Минские соглашения не помогают урегулировать военный конфликт между Киевом и Донбассом, заявил писатель и лидер партии «СР — За правду» Захар Прилепин. Экс-кандидат в Госдуму настаивает на более радикальных способах решения проблемы: с помощью «вежливых людей» в Киеве, путем построения союзного государства с Украиной и всеукраинского референдума.

По мнению Прилепина, помимо Минских договоренностей есть «другие планы», прописанные на случай самых разных вариантов развития событий. В пример он приводит весну 2014 года, когда Крым присоединился к России: тогда «план уже был, кто-то папочку в нужный момент достал».

«Минский формат — бесконечная история. Пока в Киеве нынешняя власть, это будет подвешенная ситуация. Мы не можем находиться в столетней войне с Украиной: мы должны ее перезагрузить, переформатировать и посадить там правильных людей, с которыми мы создадим правильное союзное государство», — заявил Прилепин на встрече с читателями 8 ноября.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Писатель предполагает, что «здравые силы» внутри российской политической системы ждут «дозревания» Украины, хотя по отношению к людям Донбасса выжидательная позиция — это «жесткая ситуация».

Развернуть Киев лицом к Москве поможет запуск российско-европейского газопровода «Северного потока — 2», который снизит транзит газа через Украину, приведет к внутриполитическому кризису, возникновению нового майдана и победе пророссийской оппозиции, считает Прилепин. При этом сопредседатель «СР — За правду» оговорился, что не осведомлен о планах по Украине в высших эшелонах власти, но предполагает, что именно такой сценарий будет задействован.

После вопроса журналиста о том, что бы предпринял писатель для нормализации отношений с Украиной на месте российских властей, Прилепин назвал отнюдь не дипломатический метод.

«Я бы повел полки на Киев, захватил бы этот город и предложил бы гражданам Украины провести референдум о том, в какой форме они видят свою будущую государственность. К сожалению, настоящую демократию на Украине можно создать только в том месте, где высадились "вежливые люди". Я считаю, что это неизбежно и именно в такой форме придется все решать», — заключил бывший кандидат в ГД.

Федеральное агентство новостей / Евгений Зубарев

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