Насильника с татуировками чакр на спине разыскивает калининградская полиция

В Калининградской области правоохранители разыскивают злоумышленника, который в 2015 году изнасиловал несколько женщин. Главной приметой преступника являются татуировки чакр на спине, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно данным следствия, первый инцидент произошел в СНТ «Вишенка» в поселке Ново-Дорожный Гурьевского района. Злоумышленник изнасиловал 55-летнюю женщину. Также пострадала и 51-летняя жительница Калининградской области — преступник совершил в отношении нее действия сексуального характера на пляже около поселка Пионерский.

В ходе расследования было установлено, что генетический материал, собранный с обеих жертв, является идентичным. На основе этих результатов был составлен фоторобот подозреваемого. Особой приметой являются татуировки мужчины на спине в виде нескольких колец чакр.