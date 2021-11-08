Американские политики отреагировали на выход фильма «16-й»

Свое мнение о фильме «16-й» бизнесмена Евгения Пригожина высказали некоторые американские предприниматели и политики. В частности, после просмотра картины, видеообращение записал сын экс-президента США Дональд Трамп — младший.

Первыми на кинокартину «16-й» о событиях, предшествовавших избранию 45-го президента США, отреагировали сын самого экс-президента Дональда Трампа и известный американский политик Рудольф Джулиани.

Дональд Трамп — младший поздравил с днем рождения героя фильма «16-й» Колю.

«Надеюсь, ты получишь тот новый дом, о котором я столько слышал», – сказал сын Трампа, намекая, по всей видимости, на Белый дом.

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани пожелал 11-летнему киногерою не сходить с намеченного пути и помогать в борьбе за правое дело.

Фильм бизнесмена Пригожина прокомментировали также авторы Telegram-канала «Теория Элит». Они назвали картину непринужденной комедией в духе Жоры Крыжовникова.

«Все это один огромный троллинг тех людей и СМИ, которые раздували кейс про вмешательство в выборы со стороны России и на обвинения американцев», — говорится в посте.

В Telegram-канале добавили, что образ Коли, который радовался победе Трампа на выборах, точно запомнится зрителям.

Комедийная кинокартина рассказывает о событиях, «повлиявших» не президентские выборы в США 2016 года. Премьера должна была пройти в Нью-Йорке еще 3 ноября, но так и не состоялась. Технический показ «16-го» прошел в Сети накануне — за день до официального релиза в России. Фильм успели посмотреть десятки тысяч человек. Все они по достоинству оценили атмосферу и юмористическую подачу событий 2016 года.

Блогер и журналист Вадим Манукян после просмотра сравнивал фильм с легендарной советской комедией «Ширли-Мырли».

«Здесь в комедийном стиле прекрасно показано, как 16 российских ребят смогли взломать всю эту хваленую американскую "демократию"», — заявил он.

Официальная премьера фильма «16-й» в России запланирована на 8 ноября.