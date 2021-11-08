Востоковед Кистанов заявил, что США и Япония объединяются против Китая

Китай должен быть настороже из-за стремления Японии и США сдерживать его в экономическом и военно-политическом плане. Так считает глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк недавно приехал в Токио, чтобы обсудить отношения двух стран. Еще в июне японская сторона говорила о важности союза с Вашингтоном из-за неких «стремлений» Китая.

«Китайскую инициативу "Один пояс — один путь" и в Японии, и в США считают орудием экономической экспансии Китая не только в Азии, но и в мире», — заявил Валерий Кистанов.

На первом месте у США и Японии стоит идея сдерживания так называемой экспансии Пекина в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, пишет PolitOnline.

«Сейчас стрелки союза Японии и США направлены, прежде всего, против Китая. И мер может быть целый набор: например, уже идет работа в таких сферах, как киберпространство, электронная сфера, космос, связь, военные учения», — уточнил востоковед.

Соединенные Штаты также поддерживают власти Тайваня и считают, что Тайваньский пролив должен быть зоной свободного судоходства. Эксперт резюмировал, что в ключе военного сотрудничества, направленного против Китая, и будут развиваться отношения Вашингтона и Токио.