Читатели американского издания The Wall Street Journal решительно осудили внешнеполитический курс президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Пользователи ознакомились со статьей американского сенатора Тома Коттона, который призвал хозяина Белого дома ввести новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», увеличить поставки летального оружия Украине и выслать российских дипломатов из США.

Однако далеко не всем американцам понравились такие инициативы. Комментаторы считают, что подобные шаги могут навредить самим США.

«Я не согласен с тем, что нужно отправлять больше оружия Украине. Это редко помогало исправить ситуацию», — написал юзер Carl Wilson.

Читатели также подвергли критике название материала «Россия станет следующим испытанием для внешней политики Байдена». Пользователи сомневаются, что лидер США сможет как-то повлиять на действия России и президента Владимира Путина. В этой ситуации американцы поддержали главу российского государства.

«Следующее испытание? Да Путин съест Байдена на обед», — подытожил JAMES SCHAAD.

Как стало известно ранее, Байден усомнился в интеллектуальных способностях сограждан. Он считает, что цепочку поставок товаров в Соединенных Штатах поймут далеко не все американцы.